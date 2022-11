Mercato - PSG : Endrick au Real Madrid, la bombe est lâchée

Pierrick Levallet

À 16 ans, Endrick démontre un potentiel impressionnant. La jeune pépite de Palmeiras est donc dans le viseur de plusieurs cadors européens, comme le PSG ou le Real Madrid. D'ailleurs, le clan du brésilien a prévu une petite visite au sein des installations du club madrilène. Une réponse devrait tomber peu de temps après pour l'avenir d'Endrick.

16 ans et il affole déjà le marché européen. Ayant fait ses débuts dans le monde professionnel avec Palmeiras, Endrick voit énormément d’attentes être placées en lui. L’attaquant brésilien dispose d’un énorme potentiel, et cela n’a pas échappé aux cadors européens. Le PSG serait notamment à l’affût pour le crack de Palmeiras.

Le Real Madrid toujours favori pour Endrick

The Evening Standard a même révélé que le club de la capitale préparerait une offensive pour Endrick. Le Real Madrid et Chelsea seraient cependant présents sur ce dossier. Et le média britannique annonçait que la formation madrilène serait actuellement le grand favori pour recruter l’attaquant de 16 ans.

Voyage prévu à Madrid pour Endrick