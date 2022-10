Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En un an, tout a changé pour le clan Messi

Publié le 31 octobre 2022 à 13h30

Axel Cornic

Après une première saison compliquée, Lionel Messi semble enfin s’être adapté à sa nouvelle vie au Paris Saint-Germain. Lui et son entourage seraient beaucoup plus épanouis et cela se voit d’ailleurs sur le terrain, puisque l’Argentin est redevenu le joueur irrésistible que l’on connaissait au FC Barcelone.

Difficile de changer de vie, quand on a passé des années au même endroit. C’est le cas de Lionel Messi, qui avait littéralement un club construit autour de lui au FC Barcelone, où il militait depuis son plus jeune âgé et surtout, où il a tout gagné. Mais l’histoire s’est subitement arrêtée à l’été 2021, lorsque son club n’a pas pu le prolonger, faute d’argent.

Mercato - PSG : Messi prépare un incroyable coup de tonnerre pour son avenir https://t.co/yj3RLV7V03 pic.twitter.com/uzfBnv0lBH — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

« Ce n’était pas dans les plans de Leo de quitter le Barça »

Débarqué en grande pompe au PSG, qui rêvait d’un tel coup depuis le début de l’ère qatarie, Lionel Messi a dû s’adapter à une toute nouvelle réalité et surtout, à un club qui ne tournait pas seulement autour de lui. Cela s’est fait un peu à contrecœur, puisque plusieurs proches du clan Messi ont assuré qu’un départ du Barça n’a jamais été dans ses plans de carrière... encore moins une arrivé au PSG. « Ce n’était pas dans les plans de Leo de quitter le Barça » a déclaré Guillem Balague, auteur de plusieurs livres sur Messi.

« Avec Antonella on se disait : “Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est ce qui s’est passé ?” »

Cela s’est vu sur le terrain, puisque Lionel Messi était méconnaissable lors de ses premiers mois parisiens. Une situation qui semblait frapper toute sa famille, avec la star argentine qui a fait des terribles aveux à TyC Sports . « Le premier jour des enfants à l’école, on a pleuré avec Antonella (sa femme). On se disait : “Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est ce qui s’est passé ?” » avait avoué Messi. « Ça a été un changement et une année difficile. Quand tu as été toute ta vie au même endroit (...) ce n’est pas facile ».

Le clan Messi enfin heureux à Paris ?