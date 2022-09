Foot - Mercato - PSG

En pleine affaire Pogba, une incroyable révélation tombe sur le PSG

Publié le 19 septembre 2022 à 18h30 par Bernard Colas

Depuis plusieurs semaines, Paul Pogba est au cœur de l'actualité avec sa plainte déposée pour «tentatives d'extorsion en bande organisée», une affaire dans laquelle se retrouvent impliqués son frère et d’autres connaissances à lui. Mais le milieu de la Juventus n’est pas le seul à avoir été perturbé par son entourage. D’ailleurs, un autre international français aurait repoussé les avances du PSG pour cette même raison.

Alors que ses chances de participer à la Coupe du monde sont minces en raison d’une blessure au genou droit, Paul Pogba est confronté à une tornade médiatique depuis quelques semaines. L’international tricolore se dit victime d'une «tentative d'extorsion de fonds» et accuse son grand frère Mathias, mis en examen et incarcérés samedi en compagnie de quatre autres individus. Plusieurs zones d’ombre restent à éclaircir dans ce dossier illustrant parfaitement le problème de l’entourage chez certains footballeurs.

A cause de son entourage, un champion du monde recale le PSG

Paul Pogba n’est pas le premier à être confronté à certains proches néfastes. Comme l’a récemment indiqué Le Parisien , un international français a rencontré des difficultés avec d’anciennes connaissances en région parisienne, l’incitant à repousser les avances du PSG il y a quelques années, alors que l’état-major qatari était disposé à lui verser un salaire XXL. Une information confirmée par Pierre Nigay, mais tout comme le quotidien francilien, le rédacteur en chef de Prime Vidéo ne donne pas le nom du champion du monde tricolore 2018 ayant fait une croix sur le PSG pour ne pas se rapprocher de ces connaissances d’enfance.

Le nom de N’Golo Kanté est évoqué

Pour autant, un nom se dégage, celui de N’Golo Kanté. En 2019, Mediapart et L’Equipe révélait que le milieu de Chelsea s’était fait piéger par des personnes gravitant autour de son entourage. « On est dans un milieu qui attire les convoitises. Il y a des personnes malveillantes, qui cherchent à profiter des joueurs. Il faut se méfier », déclarait-il à cette époque dans les colonnes de L’Equipe . Originaire du quartier des Géraniums à Rueil-Malmaison, N'Golo Kanté avait porté plainte devant le parquet de Paris contre son ancien agent d'image, Nouari Khiari, pour "escroquerie", "tentative d'escroquerie", "abus de confiance" et "exercice illégal de la profession d'agent sportif". Il y a quelques mois, Le Parisien révélait une nouvelle offensive du PSG datant de l'hiver dernier pour le joueur de Chelsea, mais ce dernier avait décliné la proposition des dirigeants, ne souhaitant pas « rejoindre une ville où il serait trop sollicité » selon le quotidien.

« "On" m’a dit: "jamais Kanté ne reviendra en France, il a trop de problèmes avec des gens du 92" »