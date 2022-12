Mercato - PSG : En colère, il réclame le départ d’Al-Khelaïfi et du Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Toujours autant remonté contre le Qatar, le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, Javier Tebas les charge de nouveau. Et le président de LaLiga, s’appuyant notamment sur le scandale actuel qui frappe la Juventus Turin, continue de réclamer le départ d’Al-Khelaïfi dans ses fonctions au PSG et dénonce également la Coupe du Monde.

La Juventus se retrouve au coeur d’un scandale majeur cette saison. En effet, le président de la Vieille Dame, Andrea Agnelli, ainsi que l’ensemble de son conseil d’administration ont annoncé leur départ du club. Et Javier Tebas a profité de l’occasion pour réclamer dans un premier temps des sanctions sportives envers la Juve cette annonce, mais également pour charger le PSG.

PSG : Le Qatar reçoit une première réponse pour sa révolution https://t.co/iSDB202WQX pic.twitter.com/3SVLmM1hv9 — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Tebas veut le départ d’Al-Khelaïfi

Dans des propos rapportés par AS, le président de LaLiga a adressé un tacle à Nasser Al-Khelaïfi pour ses méthodes au PSG vis-à-vis du fair-play financier : « Nous ne voulons pas de personnes dans le football qui falsifient des bilans et trichent sur les comptes, puis vont donner des leçons de gestion, comme Al-Khelaifi. Ce serait une grande nouvelle pour moi si Al-Khelaifi quittait le football et le PSG » , a d’abord lâché Tebas.

« Un scandale »