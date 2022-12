Mercato : Cristiano Ronaldo sur le point de rejoindre Lionel Messi ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En froid avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a quitté la formation de Premier League avant même l’ouverture du mercato hivernal et se retrouve aujourd'hui dans la peau d’un agent libre. Le Portugais pourrait désormais rejoindre l’Arabie saoudite selon la presse étrangère, un moyen pour lui d’empocher un salaire XXL tout en occupant un rôle d’ambassadeur pour le pays. Une fonction qu’occupe déjà Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo s’apprête-t-il à quitter l’Europe, après avoir marqué l’histoire du football à Manchester United, au Real Madrid ou encore à la Juventus ? D’après Marca , ce scénario est proche de voir le jour. Le quotidien espagnol lâche une bombe ce mercredi en révélant que l’attaquant portugais aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr, pour un contrat de deux ans et demi et un salaire annuel estimé à plus de 200M€. Du jamais vu.

Un accord historique est évoqué entre CR7 et l'Arabie saoudite

De son côté, ESPN évoque un bail de trois années et demie, avec un salaire total supérieur à 350M€. Si les chiffres ne sont pas encore précis, Cristiano Ronaldo signerait quoi qu’il en soit un bail historique s’il acceptait de rejoindre l’Arabie saoudite. Un moyen pour lui de finir sa carrière dans un championnat moins huppé, mais également d’occuper une nouvelle fonction.

Cristiano Ronaldo pourrait devenir ambassadeur

Selon ESPN , Cristiano Ronaldo pourrait devenir ambassadeur pour l’Arabie saoudite. Telle serait en tout cas la volonté du pays qui espère voir arriver le quintuple Ballon d’Or dans son championnat national afin de maximiser ses chances pour obtenir l’organisation de la Coupe du monde 2030. S’il donnait son aval, Cristiano Ronaldo retrouverait ainsi son rival de toujours, Lionel Messi.

Welcome to Saudi Arabia, #Messi! 🙌From The Red Sea to historic Jeddah, the adventure of a lifetime awaits.💚 to welcome the international soccer star. #VisitSaudi pic.twitter.com/XHHTe9hwXp — Visit Saudi (@VisitSaudi) May 10, 2022

Messi déjà proche de l’Arabie saoudite, un futur transfert en vue ?