Mercato : Cristiano Ronaldo au cœur d'un projet légendaire à 350M€ ?

Désormais libre de tout contrat après l’annonce de son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait reçu une offre stratosphérique de la part du club d’Al-Nassr. Une proposition qui ne concerne pas uniquement l’aspect sportif, puisque l’Arabie saoudite voudrait faire du Portugais l’un de ses ambassadeurs en vue de l’obtention du Mondial 2030.

En froid avec ses dirigeants, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United avant même l’ouverture du mercato hivernal. Le Portugais est désormais libre et peut donc rejoindre le club de son choix, ce qui pourrait lui permettre de toucher un énorme pactole. Selon Marca , Cristiano Ronaldo serait en passe de signer un contrat de deux ans et demi avec le club saoudien d’Al-Nassr contre un salaire de plus de 200M€. De son côté, ESPN évoque un bail de trois saisons et demie pour une rémunération supérieure à 350M€ au total.

Un rôle majeur de CR7 pour le Mondial 2030

Quoi qu’il en soit, ce contrat serait historique si Cristiano Ronaldo décidait d’apposer sa signature dessus. D’après ESPN , l’Arabie saoudite espère que la présence du quintuple Ballon d’Or dans son championnat national contribuera à sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Cristiano Ronaldo ambassadeur de l’Arabie saoudite ?

De plus, l’Arabie saoudite souhaiterait que l'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus travaille en tant qu'ambassadeur du pays. Reste à voir si Cristiano Ronaldo donnera une réponse positive.