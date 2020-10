Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : El Shaarawy se livre sur son été agité !

Publié le 8 octobre 2020 à 22h45 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes du PSG et de plusieurs clubs de Serie A, Stephan El Shaarawy a profité de la trêve internationale pour revenir sur son été agité.

Auteur d'un doublé contre la Moldavie en match amical, Stephan El Shaarawy a confirmé ses aptitudes pour le football européen. Parti au Shanghai Shenhua l'an dernier, l'ailier italien vise une place dans la sélection italienne pour le prochain Euro. Et avec une concurrence forte créée par Roberto Mancini, le sélectionneur de la Nazionale , s'illustrer dans le championnat chinois pourrait ne pas suffire. Alors, le Pharaon s'est activé pour revenir sur le Vieux Continent durant ce mercato.

El Shaarawy négociait avec la Roma