Mercato - PSG : Eduardo Camavinga redistribue les cartes pour son avenir !

15 juillet 2021

Sur les tablettes du PSG et de Manchester United notamment, Eduardo Camavinga rêverait du Real Madrid ou du FC Barcelone et serait susceptible d’honorer son contrat à Rennes jusqu’à son terme pour réaliser son rêve.

Malgré une saison plus délicate que la précédente, Eduardo Camavinga (18 ans) conserverait une très belle cote sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité à la toute fin du mois de juin, le Stade Rennais a proposé une offre de prolongation de contrat, le sien expirant en juin 2022, à Camavinga et ses agents. Une proposition qui a plu au joueur qui a au passage reconnu l’effort financier consenti par les dirigeants rennais. Néanmoins, la priorité d’Eduardo Camavinga est le projet sportif et le mercato breton pourrait avoir une grande incidence sur son avenir, lui qui se retrouve à moins d’un an de l’expiration de son contrat. Toujours selon les informations divulguées par le10sport.com le 10 mai dernier, le PSG apprécie particulièrement le profil de Camavinga et ce, à tous les étages du club parisien. Néanmoins, en plus d’Arsenal, Manchester United serait particulièrement intéressé par les talents de l’international français, bien que sa priorité résiderait à conserver Paul Pogba actuellement selon Fabrizio Romano. Du côté du PSG, on aimerait mettre la main sur un deuxième milieu de terrain en plus de Georginio Wijnaldum. Pogba et Camavinga seraient des options, mais il se pourrait bien que le feuilleton Eduardo Camavinga prenne une tout autre tournure.

Camavinga rêve du Real Madrid ou du Barça pour… 2022 !

À en croire les informations divulguées par The Daily Telegraph, Manchester United commencerait à se faire une raison quant au feuilleton Eduardo Camavinga. Selon le média britannique, l’international français serait susceptible d’honorer son contrat jusqu’à son terme au Stade Rennais et de ce fait, de s’en aller gratuitement dans le club de son choix dont l’identité pourrait déjà être connu. The Telegraph explique ces dernières heures que du côté d’Old Trafford, on estimerait que Camavinga souhaiterait rejoindre le FC Barcelone ou le Real Madrid l’été prochain, lorsque les deux géants espagnols se trouveront une meilleure situation économique qu’à présent. De quoi confirmer l’information récemment divulguée par The Athletic. Eduardo Camavinga pourrait devenir l’un des talents du Real Madrid ou du FC Barcelone.

Le PSG a une ouverture, mais…

La réalité économique à laquelle le FC Barcelone et le Real Madrid sont actuellement confrontés pourrait faire les affaires du PSG et des autres prétendants d’Eduardo Camavinga. En effet, en raison de sa situation contractuelle, le milieu de terrain rennais ne coûterait que 30M€ pour cet été. L’occasion pour le PSG ou un autre club intéressé de saisir sa chance. Mais à l’instant T, aucun courtisan n’aurait frappé à la porte de Rennes pour un transfert de Camavinga. Le décor est planté.