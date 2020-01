Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani serait encore loin de l’Atlético de Madrid !

Publié le 11 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Alors qu’Edinson Cavani semble promis à l’Atlético de Madrid, cela serait encore loin d’être réalité.

Le feuilleton Edinson Cavani serait réglé pour ce mercato hivernal. En effet, l’Uruguayen ne devrait pas quitter le PSG durant ce mois de janvier. C’est donc à la fin de son contrat, en juin prochain, que le Matador devrait faire ses valises. La question est tout de même de savoir où Cavani rebondira. Si le Parisien a encore le temps, c’est bien l’Atlético de Madrid qui aurait les faveurs du principal intéressé.

Rien n’est encore fait

Pour beaucoup, Edinson Cavani sera un joueur de l’Atlético de Madrid dans quelques mois. Certains médias ont même déjà annoncé un accord entre les Colchoneros et l’attaquant du PSG. Toutefois, pour TeleMadrid, le clan Cavani a démenti l’existence de ce supposé accord. De plus, pour le moment, il n’y aurait eu encore aucune négociation entre l’Uruguayen et l’attaquant de Thomas Tuchel.