Mercato - PSG : Donnarumma, Skriniar, Sanches… Le président du Milan AC cartonne le PSG

Publié le 21 juin 2022 à 9h00 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’il sent qu’il est en train de perdre la bataille pour Renato Sanches, Paolo Scaroni, le président du Milan AC, a pointé du doigt les agissements du PSG sur le marché des transferts. En revanche, le dirigeant italien ne regrette pas le départ de Gianluigi Donnarumma, arrivé libre au PSG l’été dernier.

Le PSG ne fera jamais l’unanimité. Depuis le rachat du club de la capitale par QSI, Paris a souvent été pointé du doigt pour ses grosses dépenses sur le marché des transferts. Le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Real Madrid ou même Javier Tebas, le président de la Liga, tout le monde ou presque a déjà reproché quelque chose au PSG. La polémique la plus récente concerne la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Alors qu’il était promis au Real Madrid, l’international français a finalement pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG. Un choix qui n’a pas plu en Espagne, y compris pour Javier Tebas. Pire, le dirigeant espagnol a décidé de porter plainte contre le PSG. Qu’il s’agisse de Kylian Mbappé ou d’un autre, les agissements du champion de France n’ont jamais plu à l’Europe du football. Et c’est au tour du Milan AC de pousser son coup de gueule…

#Milan , #Scaroni : ' #Maldini e #Massara ? Non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un'intesa' https://t.co/H8fm64LvVl — calciomercato.com (@cmdotcom) June 20, 2022

« Les mêmes règles de fair-play financier doivent s'appliquer à tout le monde, y compris au Paris Saint-Germain »