Mercato - PSG : Doha peut encore réaliser l’un de ses rêves !

Publié le 28 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Après Lionel Messi, le Qatar a encore d’autres rêves. Et celui qui pourrait prochainement se réaliser se nomme Zinedine Zidane. Explications.

Depuis 2011, QSI n’hésite pas à sortir le chéquier pour attirer les stars au PSG. Mais l’un des grands projets des Qataris étaient de recruter l’un des meilleurs joueurs du monde. Si le nom de Cristiano Ronaldo a longtemps résonné aux abords du Parc des Princes, c’est finalement Lionel Messi qui a rejoint la capitale française. Un rêve devenu réalité pour les Qataris, qui pourraient ne pas s’arrêter là. Et le prochain objectif pourrait se trouver sur le banc de touche.

Zidane à la place de Pochettino ?