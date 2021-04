Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a loupé le coche pour Neymar !

Publié le 28 avril 2021 à 20h45 par A.D.

Leonardo a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec Neymar pour une prolongation de quatre saisons, plus une en option. Alors qu'elles auraient souhaité officialiser l'affaire avant la demi-finale aller contre Manchester City ce mercredi soir, les hautes sphères du PSG n'auraient pas réussi leur mission à cause de la star brésilienne.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Neymar sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Pour ne pas voir sa star brésilienne prendre le large dans un avenir proche, Leonardo a lancé les négociations avec son entourage il y a plusieurs semaines pour un renouvellement. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a déjà trouvé un accord final avec le clan Neymar. Un terrain d'entente pour une prolongation de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026, avec une année en option. Alors qu'il ne manque plus que la signature de Neymar, Leonardo aurait souhaité en finir avant ce mercredi soir, mais il aurait échoué.

Neymar aurait retardé sa prolongation