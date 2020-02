Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria affiche un souhait très fort pour son avenir !

Publié le 5 février 2020 à 4h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain, Angel Di Maria assure qu'il veut finir sa carrière au sein du club de la capitale.

Arrivé durant l'été 2015 contre un chèque de 63M€, Angel Di Maria a alterné le bon et le moins bon, mais depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, l'international argentin est devenu clairement indispensable au sein du club de la capitale où il a prolongé son contrat le 31 octobre 2018. Et alors que son bail s'étend désormais jusqu'en 2021, Angel Di Maria se voit encore longtemps au Paris Saint-Germain.

Di Maria veut finir au PSG