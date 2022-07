Foot - Mercato - PSG

PSG : Deux transferts totalement relancés ?

Publié le 20 juillet à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncés avec insistance sur le départ alors que le PSG ne compte pas forcément sur eux pour l’avenir, Keylor Navas et Thilo Kehrer sont peut-être en train d’inverser la tendance en interne. Les deux joueurs ont beaucoup impressionné à l’entraînement ces dernier jours, ce qui pourrait jouer en leur faveur.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaite dégraisser cet été et donc se séparer d’un certain nombre d’éléments estimés comme étant indésirables. Thilo Kehrer, le défenseur allemand sous contrat jusqu’en 2023, est notamment concerné. Et pourtant…

Kehrer rassurant avec le PSG

Comme l’a annoncé Le Parisien mardi dans ses colonnes, Thilo Kehrer fait bel et bien partie des joueurs placés sur la liste des transferts, mais il ne lâche rien pour autant. L’international allemand ferait forte impression depuis la reprise des entrainements au PSG, ce qui pourrait donc potentiellement avoir un impact sur son avenir, surtout s’il ne trouve pas preneur sur le marché.



Keylor Navas provoque aussi un doute

Même son de cloche pour Keylor Navas (35 ans) qui, même s’il est bien parti pour être relégué au statut de doublure derrière Gianluigi Donnarumma, ne lâche rien au PSG. Le Parisien rappelle qu'il ne souhaite pas partir et depuis la reprise des entraînements, l’ancien gardien du Real Madrid a impressionné Christophe Galtier. Suffisant pour relancer la question de son avenir au PSG, d’autant qu’il n’a pas été placé sur la liste des transferts de manière officielle.