Mercato - PSG : Deux joueurs annoncent leur transfert sur Instagram

Bien que le mercato soit fermé en Europe, le PSG a profité du fait qu’il soit encore ouvert dans certains pays pour dégraisser son effectif. C’est ainsi que Danilo Pereira et Joane Gadou ont quitté le PSG ces dernières heures. Et les deux joueurs ont annoncé leur départ par le biais d’une publication sur Instagram.

En ce début de mois d'octobre, le PSG profite du fait que le mercato soit encore ouvert dans certains pays, pour dégraisser son effectif. Dans cette optique, Joane Gadou a rejoint le RB Salzbourg pour environ 10M€ tandis que Danilo Pereira s'est engagé avec Al-Ittihad contre un chèque de 5M€. Ce dernier a d'ailleurs fait ses adieux sur son compte Instagram.

Danilo fait ses adieux au PSG...

« Chers Parisiens. Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m’avoir aidé à bien m’intégrer. Merci beaucoup ! J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir », a confié l’international portugais sur ses réseaux sociaux, imité dans la foulée par Joane Gadou.

... Gadou aussi !

« Merci Paris ! Avec une certaine émotion, je vous annonce mon départ du Paris Saint Germain après 4 années formidables. Je tenais à remercier tous les supporters pour leur soutien, mes différents coachs ainsi que leur staff, mes coéquipiers (qui sont devenus mes frères) et la direction sportive . Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement toutes les personnes de l’ombre qui au quotidien ont veillé à ce que je sois dans les meilleures conditions durant ma formation. Un nouveau chapitre va s’ouvrir à moi, mais Paris fera toujours partie de moi. Ici c’est Paris », assurait de son côté le jeune défenseur central.