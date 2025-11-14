Mercato - PSG : Deux gros transferts annoncés en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur les traces de Dayot Upamecano qui arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, le PSG aurait tout intérêt à recruter le défenseur de l’équipe de France selon Walid Acherchour. Et en direct sur RMC mercredi soir, ce dernier a également indiqué que le PSG devait envisager un transfert de Marquinhos l’été prochain pour laisser place à Upamecano.

Et si le PSG opérait à une grosse révolution en défense centrale lors du prochain mercato estival ? La piste Dayot Upamecano (27 ans) fait déjà couler beaucoup d’encre, d’autant que le défenseur central de l’équipe de France présente l’avantage d’arriver en fin de contrat avec le Bayern Munich. Et pour lui laisser de la place, le PSG aurait tout intérêt dans le même temps à transférer Marquinhos comme l’a expliqué Walid Acherchour mercredi soir en direct dans Génération After, sur RMC Sport.

Acherchour donne le feu vert pour Upamecano au PSG « Il y a des très bonnes relations avec l’agent Moussa Sissoko, qui a quand même fait Kolo Muani, qui a Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et qui est un des meilleurs amis d’Upamecano, ils ont grandi ensemble à Évreux. Les relations avec Nasser (Al-Khelaïfi) sont parfaites. Il faut discuter de la situation d’Upamecano et lui donner le contrat qu’il faut. Un Pacho-Upamecano, sur le papier, je trouverais ça très effrayant », indique Acherchour, qui valide ensuite le départ de Marquinhos au PSG.