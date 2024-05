Mercato - PSG : Deux attaquants annoncés à Paris la saison prochaine

Thibault Morlain

Avec le départ de Kylian Mbappé, ça va bouger au sein de l’attaque du PSG pour la saison prochaine. Forcément, de gros transferts sont attendus à Paris au mercato estival pour remplacer celui qu’on annonce au Real Madrid. Quid débarquera donc au PSG ? Deux attaquants seraient déjà assurés d’être là.

Victor Osimhen, Rafael Leao, Viktor Gyökeres… La succession de Kylian Mbappé au PSG fait énormément parler. Le club de la capitale se prépare à un mercato XXL et un ou plusieurs gros transferts sont donc annoncés. Mais alors qu’on ne sait pas encore qui le PSG recrutera en attaque, on saurait déjà que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.



Ils vont rester au PSG

Arrivés l’été dernier au PSG, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos n’ont pas vraiment réalisé une énorme saison. Des questions sont alors apparus à propos de l’avenir du Français et celui du Portugais. Mais voilà que selon les informations d’Abdellah Boulma, un départ de Kolo Muani ou Ramos ne serait pas à l’ordre du jour. Ils seront donc toujours au PSG la saison prochaine.

« Maintenant, j’ai l’impression que cela fait plusieurs années que je suis à Paris »