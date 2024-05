Transferts à 170M€, la grande décision du PSG

Thibault Morlain

Avec le départ de Kylian Mbappé, l’attaque du PSG va afficher un visage bien différente la saison prochaine. De plus, d’autres départs pourraient intervenir lors du prochain mercato estival. Les cas de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont suscité certaines interrogations. Le Portugais et le Français n’ont pas forcément convaincu cette saison. Au point d’être poussés vers la sortie cet été ?

L’été dernier, le PSG avait érigé en priorité l’arrivé d’un nouvel attaquant. Ce sont au final deux buteurs qui ont été recrutés en la personne de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Au total, ce sont 170M€ qui ont été dépensés par le club de la capitale pour faire venir l’ancien du Benfica et l’ancien de l’Eintracht Francfort. Forcément, compte tenu de cet investissement du PSG, le Portugais et le Français étaient très attendus, mais pour cette première saison à Paris, Ramos et Kolo Muani n’ont pas vraiment convaincu.

Transferts - PSG : Une énorme fake news dénoncée sur le feuilleton Mbappé ? https://t.co/vKoTONQEEP pic.twitter.com/b2uF7LxdAA — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Pas de prêt pour Kolo Muani

Compte tenu des performances en deçà de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, des questions sont alors apparus à propos d’un possible départ. Pourraient-ils quitter le PSG après seulement une saison sous le maillot parisien ? Selon les informations d’Abdellah Boulma, un départ de Kolo Muani ne serait pas à l’ordre du jour. Il ne serait pas question de prêter l’attaquant du PSG la saison prochaine.

Gonçalo Ramos va aussi rester au PSG