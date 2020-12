Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des semaines décisives pour Paulo Dybala !

Publié le 18 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Perçu comme étant une alternative au dossier Lionel Messi, Paulo Dybala aurait donc des chances de s’engager au PSG. Néanmoins, la Juventus compte bien avoir son mot à dire dans cette histoire.

En ce début de saison, la Juventus est entraînée par Andrea Pirlo qui semble éprouver certaines difficultés à intégrer Paulo Dybala à son animation offensive. Ce qui n’a pas échappé aux médias italiens et espagnols. As révélait d’ailleurs ces dernières semaines que le PSG songerait à Paulo Dybala en cas d’échec dans la course à la signature de Lionel Messi. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Vieille Dame , La Joya ne serait pas inaccessible à la fin de la saison d’un point de vue financier si elle ne prolongeait pas d’ici-là avec la Juventus. Ce que le club bianconeri compterait faire dans « les prochaines semaines ».

La Juventus unanime pour Dybala