Mercato - PSG : Des regrets après son transfert ? Mbappé donne sa réponse

En décidant de quitter le PSG l'été dernier, Kylian Mbappé a ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière en rejoignant le club de ses rêves : le Real Madrid. L'attaquant français est en souffrance depuis le début de la saison car il ne parvient pas à déployer son meilleur niveau de jeu. Mais il n'éprouve aucun regret par rapport à son choix.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de ces dernières années, Kylian Mbappé a du mal à honorer ce statut depuis quelques mois. L'attaquant français a nettement perdu en efficacité alors qu'on pouvait penser qu'il allait être libéré d'un poids après son départ du PSG. Mais pour lui, son histoire avec le club de la capitale est bien terminée.

« Mon histoire à Paris, je l'ai écrite »

En passant 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a marqué de son empreinte le club de la capitale. La suite logique pour lui était de rejoindre le Real Madrid. « Un moment où je me suis dit que j’aurais peut-être dû rester ? Non, non, non. T’es au panthéon du football, va réussir avec les meilleurs. C’est ça. Ça a toujours été ma devise : va être le meilleur avec les meilleurs. Mon histoire à Paris, je l’ai écrite. Après, elle est parfaite ou pas, rien n’est parfait » déclare-t-il dans une interview accordée à Clique sur Canal +.

« C'est le meilleur club du monde »

Kylian Mbappé a réalisé son rêve en portant les couleurs du club espagnol, son objectif. « Je pense avoir fait beaucoup de choses bien, des choses pas bien, mais j’ai donné à manger, j’ai fait rêver, j’ai battu des records, j’ai gagné des titres, j’ai donné des émotions. Maintenant, c’est l’étape d’après, c'est le meilleur club du monde, il n’y a rien au-dessus » poursuit-il.