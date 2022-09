Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des contacts entre Messi et Barcelone ? La réponse

Publié le 30 septembre 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

Désireux de rapatrier Lionel Messi, qui est en fin de contrat le 30 juin avec le PSG, le FC Barcelone n'aurait pas encore lancé les hostilités sur ce dossier. En effet, le club emmené par Xavi n'aurait pas encore contacté directement la Pulga. Et pourtant, le Barça aurait la nécessité de réchauffer sa relation avec Leo Messi pour avoir une chance de le rapatrier.

Lors de son arrivée au PSG à l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Ainsi, la Pulga - qui n'a jamais prolongé avec le club parisien - sera en fin de contrat le 30 juin. S'il ne paraphe pas un nouveau bail d'ici cet été, Lionel Messi partira donc librement et gratuitement dans un nouveau club à l'issue de la saison.

Le Barça n'a pas encore approché Lionel Messi

Conscient de la situation de Lionel Messi, le FC Barcelone serait à l'affût pour boucler un transfert XXL à 0€. Toutefois, le club emmené par Xavi n'aurait pas encore lancé les hostilités pour mener à bien le retour du vétéran de 35 ans.

Joan Laporta doit réchauffer sa relation avec Lionel Messi