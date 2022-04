Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour cette opportunité en or de Leonardo !

Publié le 23 avril 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 23 avril 2022 à 17h32

Alors qu’il aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait prêt à trancher pour son prochain club et ce, dès la semaine prochaine. Le PSG entre dans la phase finale du dossier !

Revenu sur le devant de la scène grâce à la nomination de Thomas Tuchel en janvier 2021 à la tête de l’effectif de Chelsea, Antonio Rüdiger a été une figure importante des succès des Blues en Ligue des champions la saison passée et dans le sacre en Coupe du monde des clubs cet hiver. Néanmoins, son contrat arrive à expiration en juin prochain et sa situation contractuelle est un sujet de discussions en coulisse et de rumeurs depuis de longs mois désormais. Si bien que Leonardo, directeur sportif du PSG, aurait coché son nom dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat à l’intersaison et ce, bien que Thomas Tuchel ait milité avant son licenciement pour le recrutement de Rüdiger sans que Leonardo accepte en 2020 de le faire venir à Paris alors que Thiago Silva rejoignait Chelsea. Ce samedi, Fabrizio Romano et The Athletic font part d’une décision finale prise par Antonio Rüdiger : pas de prolongation de contrat malgré un effort conséquent du directoire de Chelsea sur le plan contractuel. Mais Chelsea semblait partir de trop loin.

Chelsea a trop tardé pour Rüdiger…

Selon The Athletic , Chelsea aurait dégainé sa première offre en août dernier au clan Antonio Rüdiger qui n’aurait pas apprécié cette proposition, estimant même qu’elle s’apparentait à une insulte alors qu’à l’époque, l’Allemand faisait déjà partie des joueurs étant les moins bien payés de Chelsea avec un salaire hebdomadaire émargeant à 106 000€. En parallèle, Rüdiger et son agent n’auraient pas manqué l’énorme offre formulée par Chelsea à Romelu Lukaku qui dispose d’un salaire de 400 000€ par semaine. Un choix qui n’aurait pas arrangé les choses puisqu’il aurait fallu plus de quatre moins pour que les négociations entre les deux parties puissent reprendre. Afin de se racheter aux yeux du protégé de Thomas Tuchel, qui n’a cessé de publiquement faire part de sa volonté de témoigner de la prolongation de contrat de Rüdiger, les dirigeants de Chelsea auraient tenté de faire du défenseur le défenseur le mieux payé de l’histoire des Blues grâce à un contrat de quatre ans assorti de revenus hebdomadaires de 273 000€. L’offre en question aurait été formulée en février dernier. Néanmoins, elle fut bien moins importante que celles d’autres clubs intéressés par le profil de Rüdiger. De quoi pousser le principal intéressé à mettre un terme aux négociations.

Une décision la semaine prochaine pour le prochain club de Rüdiger !