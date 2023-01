Mercato - PSG : Dembélé sort du silence et lâche une réponse fracassante au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, le PSG aurait l'intention de revenir à la charge pour Ousmane Dembélé. L'international français, qui vient de prolonger au FC Barcelone, serait très apprécié au sein du club parisien. Mais interrogé sur un possible retour en Ligue 1, le joueur a été très clair sur ses intentions.

Et si Kylian Mbappé était rejoint au PSG par un autre international français ? A en croire la presse espagnole, ce serait le nouveau plan des dirigeants qataris. Selon les informations divulguées par Mundo Deportivo, le club parisien aurait l'intention de revenir à la charge pour Ousmane Dembélé. Le joueur, qui a prolongé en juillet dernier son contrat avec le FC Barcelone, pourrait prochainement recevoir une proposition de la part du PSG. Mais lors d'un entretien accordé à Eleven Sports, Dembélé a affiché une position claire.

Mercato - PSG : Campos tenté par un transfert, Dembélé lui répond https://t.co/R4tI4Lflxn pic.twitter.com/HhmptB3fXv — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

« Un départ à Paris ? Non je suis bien à Barcelone »

Questionné sur une possible arrivée au PSG, Ousmane Dembélé a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de quitter le FC Barcelone. « Il y a quatre mois, j’ai signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Et puis, je suis content ici. On va continuer à travailler avec le Barça. Si la Tour Eiffel m’intéresse ? Non je suis bien à Barcelone, il y a un bon cadre de vie, je suis bien aussi avec le coach. J’ai la confiance de l’entraîneur, mais aussi des dirigeants. Quand tu as toute cette confiance… Je suis bien et heureux » a déclaré celui qui est lié au club catalan jusqu'en 2024.

Le FC Barcelone ferme la porte à double tour