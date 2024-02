Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après six années passées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a accepté de répondre favorablement à la proposition du PSG. Le joueur tricolore a accepté de revenir en Ligue 1, lui qui avait débuté sa carrière sous les couleurs de Rennes. Ce mardi, l'ailier est revenu sur son retour en France et sur les difficultés inhérentes à son transfert.

Ousmane Dembélé a tourné une page importante de sa carrière. Arrivé au FC Barcelone en 2017, l'ailier n'a pu refuser la proposition du PSG. La perspective d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé a pu jouer dans son choix. Dans un entretien accordé au Parisien , Dembélé est revenu sur son transfert l'été dernier.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Dembélé revient sur son départ de Barcelone

« Barcelone est un très grand club, on le sait. Mais le PSG aussi est un club énorme, je le vois sur le terrain et en dehors. Quand tu vas en ville, tu es tout de suite reconnu… Franchement, à part la météo, il n’y a pas de grand changement pour moi (rires). Pareil pour le stade : le Camp Nou est énorme et chargé d’histoire. Mais au Parc des Princes, l’ambiance exceptionnelle, à chaque match, le public nous porte… » a déclaré Ousmane Dembélé, qui a retrouver la Ligue 1, sept ans après son départ de Rennes.

« Niveau football, je suis un peu le moins français des Français »