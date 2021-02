Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice lâché par Al-Khelaïfi sur l'avenir de Mbappé ?

Publié le 18 février 2021 à 1h45 par La rédaction

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur le grand match de Kylian Mbappe. Décryptage.

Dans un entretien pour PSG.fr , Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur la victoire à Barcelone et sur la prestation de Kylian Mbappe : « Les joueurs ont fait un match parfait, c'était une très belle performance de leur part. Le coach et son staff ont très bien préparé le groupe pour cette rencontre, nous sommes très heureux, mais il reste encore 90 minutes à jouer. Nous avons beaucoup d'échéances importantes qui arrivent, en championnat aussi, il est important de rester calme. Je suis très fier des joueurs, je pense que le groupe est fort, et il doit rester à ce niveau. Je pense aussi à Kylian, je suis très heureux de son triplé ce soir, c'est quelque chose d'historique pour lui et pour le club. Nous sommes tous très fiers de lui ! »

Un oubli présidentiel ?

Comment décrypter les mots de Nasser Al-Khelaïfi ? Un élément apparaît immédiatement et il est loin d’être anodin : à aucun moment le président du PSG n’évoque le fait que le club va tout faire pour garder Mbappe pour de longues années encore, alors que le contexte s’y prêtait parfaitement. Comment interpréter cet oubli présidentiel ? Faut-il y voir de sa part une volonté de ne pas « embêter » son attaquant avec le sujet de son avenir, de ne pas en rajouter au risque de l’agacer ? Ou est-ce tout simplement le signe que le président parisien est officieusement alerté que le choix de Kylian Mbappe est fait et qu’il porte vers un départ en juin ? Réponse dans les prochaines semaines.