Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De nouvelles complications pour Edinson Cavani ?

Publié le 22 janvier 2020 à 17h15 par T.M.

D’ici la fin du mercato hivernal, Edinson Cavani pourrait bien quitter le PSG. Toutefois, son arrivée à l’Atlético de Madrid ne serait toujours pas aussi simple que cela.

Leonardo était dernièrement clair, Edinson Cavani ne quittera pas le PSG durant ce mois de janvier. Une tendance qui a quelque peu évolué. En effet, désormais, la porte serait entrouverte et l’Atlético de Madrid aurait bien l’intention de s’y engouffrer afin de récupérer l’Uruguayen durant ce mercato hivernal. Mais encore faut-il répondre aux attentes de Leonardo pour Cavani. Et c’est là que cela pourrait bloquer pour les Colchoneros et Diego Simeone.

L’Atlético de Madrid hésite…