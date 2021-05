Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans le vestiaire du PSG, le recrutement de Leonardo fait polémique !

Publié le 15 mai 2021 à 19h45 par La rédaction

Cette saison, le PSG a affiché trop de lacunes. Alors que le club de la capitale pourrait laisser échapper le titre au LOSC, certains joueurs l'auraient mauvaise en interne.

Leonardo travaillerait sur plusieurs dossiers en vue du prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG compte apporter du renfort à l’effectif de Mauricio Pochettino et s'intéresserait notamment à Eduardo Camavinga, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Le Brésilien a de grands projets. Néanmoins, certaines recrues ont déçu et n’ont pas consolidé les rangs parisiens comme elles le devaient. Ainsi, l'effectif du PSG a parfois semblé trop juste cette saison, et cela ferait parler au sein du vestiaire du club de la capitale.

« Des joueurs trouvent qu’ils évoluent dans un PSG faible, et ils en ont marre »