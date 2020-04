Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo valide une opération à 63M€ de Leonardo !

Publié le 13 avril 2020 à 17h45 par A.M.

L'été dernier, afin d'écarte la menace du fair-play financier, Leonardo a décidé de vendre plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Et selon Daniel Riolo, le PSG a réalisé une très belle affaire.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain l'été dernier, Leonardo a d'abord du écarter la menace du fair-play financier en vendant vite et bien, avant le 30 juin, date la clôture des exercices financiers. Dans cette optique, le dirigeant brésilien a donc décidé de vendre beaucoup de jeunes issus du centre de formation du PSG. C'est ainsi que Moussa Diaby (15M€, Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (13M€, RB Leipzig), Timothy Weah (10M€, LOSC), Stanley Nsoki (12M€, OGC Nice) ou encore Arthur Zagre (10M€, AS Monaco) sont tous partis l'été dernier. Au total, le PSG a donc récupéré un peu plus de 60M€ grâce à son centre de formation, sans compter les pourcentages sur les plus-values à la revente négociées dans certains de ces transferts.

«L’année dernière ils se sont sauvés avec des ventes de jeunes»