PSG : Critiqué après son arrivée, il reçoit un message de Galtier

Publié le 30 août 2022 à 22h15 par Arthur Montagne

Arrivé cet été en provenance du LOSC, Renato Sanches a débuté son aventure parisienne dans la peau du remplaçant de Vitinha. Mais contre l'AS Monaco, l'international portugais a profité de la suspension de son compatriote pour honorer sa première titularisation au PSG. Des débuts poussifs, mais Christophe Galtier n'est pas inquiet.

En quête de renforts dans l'entrejeu cet été, le PSG n'a pas chômé en recrutant plusieurs joueurs, à commencer par Vitinha qui a débarqué pour 41M€ en provenance du FC Porto. Et ce n'est pas tout puisque Renato Sanches a également été recruté. L'ancien milieu du LOSC connaît d'ailleurs très bien Christophe Galtier.

Renato Sanches, une première décevante

Et alors que Vitinha est titulaire indiscutable depuis le début de saison Renato Sanches a profité de sa suspension pour honorer sa première titularisation avec le PSG dimanche soir contre l'AS Monaco. Néanmoins, l'ancien Lillois a eu du mal à exister face à Fofana et Camara, très impressionnants dans l'entrejeu monégasque. Une prestation décevante pour Renato Sanches, mais cela n'inquiète pas Christophe Galtier.

«Renato a besoin de repères»