Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Courtisée en Europe, cette pépite a choisi le PSG

Publié le 16 octobre 2022 à 22h10

Pierrick Levallet

Alors que Luis Campos menait un mercato plutôt intéressant pour l’équipe A du PSG, le club de la capitale a également profité du mercato pour renforcer ses équipes jeunes. La formation parisienne a notamment mis la main sur un véritable crack. Et pour y parvenir, le PSG a devancé la concurrence de nombreux clubs européens.

Cet été, Luis Campos a mené un mercato intéressant visant à attirer des profils qui manquaient au PSG. Le conseiller sportif parisien a donc recruté Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike. Mais lors de ce mercato estival, le PSG en a également profité pour renforcer son centre de formation.

Le PSG tient un véritable crack

Comme le rapporte Foot Mercato , le PSG a convaincu Ilies Ardjani, qui évoluait au Red Star, d’intégrer son centre de formation. Et depuis son arrivée, l’ailier virevoltant de 16 ans affole les compteurs (6 buts et 2 passes décisives en 6 matchs). Technique, explosif et adroit devant le but, Ilies Ardjani a tout d’un véritable crack. D’ailleurs, il ne manquait pas de prétendants.

Plusieurs grands clubs d’Europe étaient dessus

En effet, le jeune crack du PSG était convoité par plusieurs grands clubs en Europe. En France, le LOSC et l’AS Monaco étaient intéressés par Ilies Ardjani. L’Inter, l’AS Roma, le Bayern Munich et le RB Salzbourg suivaient également de près le joueur de 16 ans. Mais Ilies Ardjani ne voulait que le PSG.