Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Campos, il passe à côté d'un joli pactole

Publié le 22 octobre 2022 à 22h30

Barré par la concurrence au PSG, Leandro Paredes se faisait une joie de débarquer à la Juventus pour essayer d'y faire son trou. Mais quelques semaines après le début de son prêt, le constat est rude. L'international argentin ne rentre pas forcément dans les plans de Massimilano Allegri et sa situation pourrait se dégrader avec le retour de Paul Pogba. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui espère récupérer une jolie somme dans ce dossier.

Le PSG espérait certainement mieux de Leandro Paredes, au vue de la somme dépensée pour le faire venir (40M€). Arrivé en janvier 2019 pour renforcer le milieu de terrain, l'international argentin n'est jamais parvenu à s'installer comme un titulaire indiscutable. L'arrivée de certains concurrents à son poste comme Renato Sanches, Fabian Ruiz ou Vitinha ont scellé son avenir au PSG. A la recherche de temps de jeu, surtout à l'approche de la Coupe du monde, Leandro Paredes a accepté de rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat à 22M€.

Paredes ne fait pas partie des premiers choix d'Allegri

Leandro Paredes se faisait une joie de revenir en Serie A, cinq ans après son départ de l'AS Roma. Mais depuis quelques semaines, le milieu de terrain est entré dans la rotation. Il ne semble plus faire partie des premiers choix de Massimiliano Allegri, qui lui préfère Adrien Rabiot ou encore Manuel Locatelli. Et sa situation pourrait empirer avec le retour attendu de Paul Pogba.

Allegri justifie ses décision avec Paredes

Interrogé par DAZN sur ses choix, Massimiliano Allegri a évoqué la situation de Leandro Paredes. « Mardi nous avons un match important (Benfica en Ligue des Champions). Je pensais le faire jouer avec Locatelli, mais j’avais besoin d’un élément plus mobile dans cette position » a confié l'entraîneur de la Juventus.

