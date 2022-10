Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Messi, le Qatar prépare du lourd

Foot - Mercato - PSG

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi voit son avenir s’inscrire en pointillé, alors qu’il n’est pas pressé de décider, préférant se focaliser sur la saison en cours. En attendant, le Paris Saint-Germain préparerait son offre pour conserver son numéro 30, dont le nom circule du côté du FC Barcelone.

La nouvelle saison du feuilleton Messi est déjà lancée. Plus d’un an après avoir perdu sa star, le FC Barcelone multiplie les appels du pied en direction de son joueur, libre à l’été 2023. Mais de son côté, le principal intéressé ne compte pas se presser pour sa décision. Concentré sur la saison en cours, avec en ligne de mire en Mondial qui approche, Lionel Messi n’a pas l’intention de trancher pour son avenir dès maintenant, de quoi laisser du temps au PSG.

Messi, le bon coup du PSG

À Paris, la prolongation de Lionel Messi est en effet dans les tuyaux. L’arrivée de La Pulga dans la capitale est un grand succès d’un point de vue marketing pour le PSG, tandis que le numéro 30 argentin parvient à s’illustrer sportivement durant cette deuxième saison. De quoi inciter les dirigeants à vouloir conserver leur star.

