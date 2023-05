Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Neymar

Thibault Morlain

Malgré un contrat jusqu’en 2027 au PSG, Neymar voit son nom agiter actuellement le marché des transferts. En effet, le Brésilien ne semble plus en odeur de sainteté dans la capitale et il est question d’un possible départ cet été. Ces dernières heures, ça s’est d’ailleurs enflammé à propos d’un intérêt de Manchester United, mais voilà que la rumeur a vite été calmée…

Pour cet été, de gros changements sont annoncés au PSG. Il est notamment question du cas de Neymar. Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, le Brésilien ne serait toujours pas dans les plans des dirigeants qataris pour la saison prochaine. Reste encore à trouver preneur pour Neymar. Et si la solution se nommait Manchester United ? Aux dernières nouvelles, les Red Devils seraient intéressés par le numéro 10 du PSG.

Les doutes de Manchester United

Mais voilà que la rumeur d’un intérêt de Manchester United pour Neymar a déjà pris du plomb dans l’aile. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo , le joueur du PSG serait loin de faire l’unanimité chez les Anglais. Pour quelles raisons ? Les grosses blessures de Neymar des dernières années ne rassureraient pas à Manchester United.

Le clan Neymar rassure

Le coup de froid est donc jeté pour le transfert de Neymar. Mais voilà que dans l’entourage du joueur du PSG on se veut rassurant à propos de ces doutes. En effet, le clan du Brésilien expliquerait qu’il peut encore continuer au plus haut niveau pendant encore 2-3 ans.