Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour la succession de Mbappé !

Ces derniers jours, la piste la plus chaude pour venir renforcer le secteur offensif du PSG se nomme Jadon Sancho. Cependant, la presse anglaise jette un énorme coup de froid dans ce dossier, assurant que l'ailier anglais ne rejoindra pas le club de la capitale qui ne compte finalement pas accéléré sur cette piste, malgré l'intérêt de Manchester United pour Manuel Ugarte.

Depuis quelques jours, le PSG a clairement accéléré sur son mercato, recrutant coup sur coup Joao Neves pour 70M€, bonus compris, et Willian Pacho, qui débarque contre un chèque de 40M€, qui ne s'accompagne pas de bonus, comme révélé par le10sport.com. Et le club de la capitale ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque c'est désormais Désiré Doué qui va signer avec le PSG. Un accord total a été trouvé avec le Stade Rennais et le jeune milieu offensif débarquera donc dans les prochaines heures à Paris.

Le PSG lâche l'affaire pour Sancho !

Reste désormais à régler l'épineux cas de la succession de Kylian Mbappé. Après avoir exploré de nombreuses pistes, le PSG semblait avoir accéléré ces derniers jours pour recruter Jadon Sancho, visiblement très chaud à l'idée de rejoindre la capitale après une seconde partie de saison en prêt au Borussia Dortmund. Cependant, selon les informations du Telegraph, l'ailier de Manchester United ne sera pas un joueur du PSG cette saison. Le club de la capitale n'aurait pas l'intention de faire une offre pour Jadon Sancho, qui n'est donc pas dans les plans de Luis Campos.

Sancho va finalement rester à Manchester ?

Le média britannique ajoute même que Jadon Sancho pourrait finalement rester à Manchester United et s'y imposer puisqu'il semble s'être réconcilié avec son entraîneur Erik ten Hag avec lequel il était en froid la saison dernière, ce qui avait conduit à son prêt au Borussia Dortmund lors du précédent mercato d'hiver. Preuve que tout va mieux entre les deux hommes, Jadon Sancho a participé à cinq des six matches de pré-saison des Red Devils et est entré en jeu samedi dernier lors de la défaite dans le Community Shield contre Manchester City. Mais le PSG ne semble donc pas convaincu.