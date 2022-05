Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce gardien de Pochettino ?

Publié le 29 mai 2022 à 1h45 par Dan Marciano

A en croire la compagne d'Alexandre Letellier, son départ du PSG ne serait pas encore acté. En fin de contrat, le portier est dans le flou et se prépare à toutes les éventualités.

Numéro trois dans la hiérarchie des gardiens de but, derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier a pu fouler la pelouse du Parc des Princes cette saison. Le portier est entré en toute fin de match face au FC Metz et a pu être couronné champion de France. Une belle récompense pour le gardien, qui avait laissé entendre sur les réseaux sociaux qu'il quitterait le PSG à l'issue de son contrat, à la fin du mois de juin. Mais sur les réseaux sociaux, sa femme a jeté le trouble sur son avenir à Paris.

La femme d'Alexandre Letellier entretient le flou

« Tous les médias ont annoncé son départ de manière prématurée suite à son post qui disait ‘the last dance’ juste car c’était le dernier entraînement avant les vacances. En réalité nous n’en savons rien du tout. C’est très flou. Ca bouge énormément niveau staff au PSG donc on n’en sait rien. En effet Alex est en fin de contrat donc on se prépare à l’éventualité de bouger. Quoi qu’il arrive on garde la maison et on va prendre une location meublée dans la future destination. Pour le moment on profite de ses vacances, on essaye de pas trop y penser même si c’est plus facile à dire qu’à faire » peut-on lire sur une story Instagram publiée par Chloé Letellier.