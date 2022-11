Mercato - PSG : Coup de tonnerre, le Qatar prend une énorme décision à 300M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Mondial a débuté ce dimanche, L'Equipe a dévoilé une information surprenante sur l'avenir des responsables qataris au PSG. Ces dernières semaines, des investisseurs américains auraient émis le souhait de racheter entre 10 et 15% du club, soit environ 300M€. Mais le Qatar n'aurait pas l'intention de passer la main.

Le sport a toujours été une fabuleuse vitrine pour le Qatar, décrié depuis plusieurs mois. Alors que le Mondial de football a débuté ce dimanche au sein du petit état, certains crient au scandale, évoquant une catastrophe écologique. Mis en cette fin de novembre, le Qatar est une fête et continue de miser sur le football pour rétablir son image. L'acquisition du PSG en 2011 sert le même objectif.

Le Qatar a réussi son pari avec le PSG

Interrogé dernièrement sur son investissement au PSG, l'émir du Qatar avait évoqué sa fierté. « C'est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Le sport est un élément clé de notre ADN » avait déclaré Tamim ben Hamad Al Thani. Plus de dix ans après, le club parisien est devenu l'un des clubs les plus puissants d'Europe et parvient aujourd'hui à attirer les meilleurs joueurs. Mais la bonne santé de l'équipe parisienne attire aussi certains investisseurs.

Des investisseurs américains sondent le Qatar

Selon les informations divulguées par L'Equipe , des investisseurs américains auraient manifesté leur intérêt pour racheter le PSG. Un premier fonds d'investissement se serait présenté pour racheter entre 10 et 15% du club, ce qui équivaut à environ 300M€. Une somme colossale, alors que le PSG est valorisé environ 3 milliards d'euros par le magasine Forbes.

La réponse du Qatar est connue

Interrogé par le quotidien sportif, QSI a confirmé cet intérêt, et en a profité pour faire un point sur son avenir dans la capitale française. A en croire des proches de l'actionnaire, la tendance n'est pas à un désengagement du Qatar au PSG. Le Mondial 2022 ne devrait donc avoir aucune influence sur la décision de QSI.