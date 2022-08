Foot - Mercato - PSG

PSG : Coup de tonnerre, Campos prend un risque pour ce transfert

Publié le 30 août 2022 à 19h45 par Arthur Montagne mis à jour le 30 août 2022 à 19h45

Très actif dans ces dernières heures de mercato, le PSG s'apprête à boucler l'arrivée de Fabian Ruiz, ainsi que celle de Carlos Soler. Néanmoins, la presse espagnole vient jeter un très gros froid sur le transfert du joueur de Valence. Et pour cause, le club de la capitale aurait tenté de changer les conditions de cette opération.

Le PSG est sur tous les fronts. Alors que le mercato prend fin jeudi soir, plusieurs dossiers sont encore de finalisation. Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye et Edouard Michut vont tous s'envoler pour l'Angleterre respectivement à Fulham, Everton et Sunderland. Dans le même temps, deux joueurs devraient débarquer à savoir Fabian Ruiz et Carlos Soler. Néanmoins, cela pourrait capoter pour le joueur de Valence.

Le PSG change ses plans pour Soler

En effet, selon les informations de La Cadena SER , le PSG a transmis une offre écrite à Valence qui diffère de l'accord oral qui avait trouvé entre les deux clubs. Alors qu'un transfert avoisinant les 18M€, hors bonus, était annoncé, le club parisien aurait changé ses plans à la dernière minute, proposant finalement un prêt avec une option d'achat dont les conditions sont très facilement accessibles. Une opération déjà réalisée avec Reims pour Hugo Ekitike.

⚠️ La negociación entre @valenciacf y el @PSG_inside por Carlos no está cerrada👀 Según ha podido saber @SERDepValencia, el PSG plantea una cesión en este primer año con una opción de compra con variables asequibles y no un traspaso como se había pactadohttps://t.co/kmIQqRLTfL — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 30, 2022

Valence veut un transfert

Mais Valence, déjà frustré de devoir se séparer de l'un de ses meilleurs joueurs à un an de la fin de son contrat, n'entend pas céder et exige un transfert sec. De son côté, Carlos Soler a refusé une offre de prolongation afin de signer au PSG, mais souhaite que Valence récupère une indemnité de transfert. Reste à savoir quelle sera l'issue de ce dossier.