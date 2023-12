Mercato - PSG : Coup de théâtre, deux stars éjectées par le Qatar ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG semble encore en rodage avec Luis Enrique depuis le début de la saison, certains joueurs peinent à répondre aux attentes, à l’instar de Milan Skriniar et Gianluigi Donnarumma, qui seraient dans le collimateur des dirigeants parisiens à en croire les informations divulguées par le journaliste Romain Molina.

Leader de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a, dans les faits, répondu aux attentes en ce début de saison. Pourtant, les débats font encore rage dans la capitale alors que la patte Luis Enrique n’a pas encore convaincu tout le monde, plusieurs observateurs reprochant notamment à l’entraîneur du PSG ses décisions lors de certains matches. Des joueurs n’échappent pas non plus aux critiques.

Plusieurs joueurs du PSG sont dans le dur

C’est notamment le cas de Milan Skriniar et Gianluigi Donnarumma. Alors que l’ancien joueur de l’Inter n’a pas encore convaincu depuis sa signature au PSG, le portier italien quant à lui ne rassure pas tout le monde au sein du club, la faute à certaines fautes d’inattention et un jeu au pied qui ne répond pas forcément aux attentes de Luis Enrique. Selon Romain Molina, les deux joueurs joueraient déjà leur place au PSG.

« Le club veut écrémer déjà certains joueurs »