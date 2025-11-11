Mercato - PSG : Coup de fil pour un joueur de Deschamps, c’est la folie !

Alexis Brunet

En vue du prochain mercato estival, le PSG aurait coché le nom de Dayot Upamecano pour renforcer sa défense centrale, surtout si Marquinhos s’en va. Mauvaise nouvelle pour Paris, de très nombreux clubs pistent également le joueur de Didier Deschamps et la bataille promet donc d’être extrêmement féroce pour l’attirer.

Lors du dernier mercato, le PSG voulait absolument mettre la main sur un nouveau défenseur central droitier, car Marquinhos était alors le seul spécialiste du poste dans l’effectif de Luis Enrique. Luis Campos s’est donc activé et, après des semaines de négociations, il a fini par offrir Illia Zabarnyi au technicien espagnol.

Dayot Upamecano au PSG ? Toutefois, malgré l’arrivée d’Illia Zabarnyi, le PSG ne serait pas encore satisfait et voudrait mettre la main sur un autre défenseur central. Selon plusieurs sources, le club de la capitale serait tout particulièrement attentif au dossier Dayot Upamecano. Le joueur de l’équipe de France fait partie des valeurs sûres à son poste, mais il sera surtout en fin de contrat l’été prochain et il pourrait donc débarquer gratuitement à Paris.