Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Contact récent entre Mbappe et Zidane ? La réponse

Publié le 28 avril 2020 à 21h15 par La rédaction

En Espagne, certains médias révèlent que Kylian Mbappe aurait récemment réaffirmé à l’entraîneur français du Real qu’il comptait bien rejoindre Madrid à l’avenir. Que faut-il en penser ? Analyse

Le média espagnol OK Diario affirme ce mardi que Kylian Mbappe aurait réitéré récemment au Real Madrid, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec Zinedine Zidane, qu’il était toujours désireux de rejoindre le club et qu’il n’avait aucune intention de prolonger son contrat avec le PSG.

Tout à fait plausible

Que faut-il en penser ? Si rien ne permet de confirmer l’information, cela n’aurait en tout cas rien de surprenant. Il apparaît clair depuis plusieurs mois que l’attaquant parisien vise un transfert au Real Madrid en juin 2021, à un an de la fin de son contrat, et qu’il n’entre donc pas dans ses plans de prolonger son bail avec Paris. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’un accord de principe existe sur le sujet entre le Français et le club merengue. Dans ces conditions, il serait tout à fait logique que les deux parties gardent un contact sur le sujet, et ce d’autant plus qu’entre Zidane et le clan Mbappe, le lien existe depuis longtemps.