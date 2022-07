Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comme Kylian Mbappé, ils ont recalé le Real Madrid

Publié le 10 juillet 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est pas un cas isolé puisqu’un bon nombre de joueurs ont repoussé les avances du Real Madrid au cours de leurs carrières. Toutefois, dans la liste qui va suivre, il se pourrait bien que l’attaquant du PSG soit l’un des seuls, si ce n’est le seul, à avoir recalé à deux reprises le champion d’Europe.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’a pas recalé le Real Madrid une fois, mais deux. En effet, après avoir explosé aux yeux de l’Europe sous les ordres de Leonardo Jardim à l’AS Monaco, Mbappé faisait le choix de signer à la toute fin du mercato estival de 2017 en faveur du PSG sous la forme d’un prêt d’une saison avec obligation d’achat de 180M€. Pourquoi ? Mbappé se livrait sur sa décision au moment de son transfert au PSG. « Je pensais qu'au PSG, j'aurai plus d'opportunités de jouer qu'au Real Madrid ». Contractuellement lié jusqu’en juin 2022, Mbappé devait signer au Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre… mais a une nouvelle fois snobé la Casa Blanca en prolongeant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Nouveau coup dur pour le président merengue Florentino Pérez…

Mercato - PSG : Influencé par Mbappé, Ekitike a choisi sa prochaine destination https://t.co/BZYXOs42xv pic.twitter.com/pxQ0IwKj6n — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Marco Verratti

Depuis son arrivée au PSG à l’été 2012, Marco Verratti n’a cessé de prouver que via son style de jeu, il était indéboulonnable dans l’entrejeu parisien. Si bien que quelque soit l’entraîneur sur le banc du PSG, Verratti a toujours eu sa place dans le onze de départ. Le FC Barcelone a tenté de le recruter en 2017 comme son ancien agent Donato Di Campli le révélait à l’époque. Néanmoins, en 2016, le Real Madrid a également tenté sa chance d’après les propos du principal intéressé à Rai Sport. « Madrid ? Leur intérêt pour moi était agréable car ce n'est pas tous les jours qu'ils veulent vous recruter. Mais quand je suis heureux dans un club, je ne veux pas entamer des négociations avec un autre. Je veux gagner des choses avec le PSG ». Depuis, Verratti n’a cessé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

Paul Pogba

Alors qu’il a tout juste soufflé sa 29ème bougie en mars dernier, Paul Pogba a déjà bien voyagé dans sa carrière, bien qu’il n’ait connu que deux clubs à deux reprises, à savoir Manchester United et la Juventus. Après l’Euro perdu en finale face au Portugal en 2016, Paul Pogba souhaitait quitter la Juve pour se lancer une nouvelle expérience avant de prendre la décision de faire son grand retour à Manchester United. « Pour être honnête, le Real Madrid est venu me voir et je pensais aller là-bas, et je pensais aussi aller à Manchester United. Mais je l'ai toujours senti dans mon cœur. Mon cœur me disait de revenir ici à Manchester, je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais je l'ai fait, et je ne regrette rien. Je ne regrette jamais mon choix » . a confié Pogba à Beyond the pitch podcast.

Neymar

Après avoir passé une série de tests sportifs au Real Madrid à l’âge de 13 ans, Neymar Jr aurait pu rejoindre l’académie du club merengue, mais a fait un tout autre choix bien connu à présent. « J'avais 13 ans, c'était la première fois que je venais en Europe. À cette époque, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me voyais pas heureuse et capable de rester loin du Brésil si jeune ». Avant de signer au FC Barcelone en 2013, Neymar aurait également été approché par le Real Madrid de Florentino Pérez, qui a connu un nouvel échec dans ce dossier, au même titre qu’en 2018 et en 2019 lorsqu’il fut question d’un éventuel départ de Neymar du PSG.

Luis Suarez