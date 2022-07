Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier n'est pas regretté à Nice !

Publié le 4 juillet 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

En froid avec sa direction à l'OGC Nice, Christophe Galtier va s'engager avec le PSG dans les prochaines heures. Le technicien français va remplacer Mauricio Pochettino. Bien que ce ne soit pas officiel, Jean-Pierre Rivère lève le voile sur ce dossier et confirme que Galtier va aller au PSG et qu'il ne le regrettera probablement pas.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Mauricio Pochettino au PSG ne fait plus de doute. En effet, le choix de se séparer de l'Argentin a été fait depuis longtemps, mais les discussions se sont éternisées pour trouver un accord sur une résiliation de contrat. Des négociations qui auraient finalement abouti, et il ne manque plus que l'officialisation du départ de Pochettino, dont le nom du successeur est déjà connu. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il ne s'agira pas de Zinedine Zidane, mais bien de Christophe Galtier qui va s'engager pour deux saisons avec le PSG.

Rivère confirme pour Galtier au PSG

Une tendance que Jean-Pierre Rivère a d'ailleurs confirmé dans les colonnes de L'EQUIPE . « Je suis très heureux que Christophe ait l’opportunité d’entraîner le PSG et j’aurai toujours un œil bienveillant sur lui. Cet alignement des planètes, c’est bien pour tout le monde », assure le président de l'OGC Nice qui explique les raisons du départ de Christophe Galtier.

🚨 Christophe Galtier a été aperçu au Camp des Loges aujourd’hui ! ⏳(📸 Instagram : jaakap) pic.twitter.com/03FJi1Xz4K — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 2, 2022

Entre Nice et Galtier, c'était chaud

En effet, ce n'est un secret pour personne, Christophe Galtier ne s'entendait plus avec Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice. Une version confirmée par Jean-Pierre Rivère. « Il y a eu ces tensions qui n’auraient pas dû s’exprimer dans la presse. Tous les évènements ont remis en cause un schéma. Ça peut sembler très confus mais on a analysé sereinement la situation et j’ai pu expliquer ma stratégie à Dave (Brailsford, directeur du sport chez Ineos) ». Par conséquent, le technicien français ne sera pas particulièrement regretté.

Rivère ne regrettera pas Galtier