Mercato - PSG : Choupo-Moting aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 21 décembre 2019 à 21h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Eric-Maxim Choupo-Moting aurait décidé d’honorer son bail jusqu’au bout avec le club de la capitale et n’envisagerait pas de partir en janvier.

« Je crois que je suis ici parce que le coach et le PSG me voulaient et je suis très content ici. Après il y a bien sûr des moments difficiles et il y aussi des moments meilleurs, aujourd’hui c’était un très bon moment pour nous tous », avait confié Eric-Maxim Choupo-Moting l’été dernier sur sa situation actuelle au PSG, alors que l’attaquant camerounais fait office d’éternelle doublure depuis son arrivée en 2018. D’ailleurs, même s’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison, Choupo-Moting aurait déjà tranché pour son avenir..

Pas de départ avant l’été prochain '