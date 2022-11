Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chouchou de Campos, il va exploser à la Coupe du monde 2022

Publié le 5 novembre 2022 à 11h30

Axel Cornic

Grand rêve de Luis Campos, Rafael Leão se trouve à un tournant important de sa carrière. L’AC Milan souhaite le garder et le prolonger, mais de nombreux clubs dont le Paris Saint-Germain et Chelsea semblent lui faire les yeux doux. Et la Coupe du monde qui se profile pourrait bien faire exploser sa cote sur le marché...

Grand artisan du Scudetto de l’AC Milan la saison dernière, Rafael Leão a franchi un palier en Serie A. Désormais, Luis Campos aimerait lui offrir la chance d’en franchir un nouveau en rejoignant le PSG, où il pourrait former une paire supersonique avec Kylian Mbappé.

Rafael Leão, star de la prochaine Coupe du monde ?

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport fait sa Une sur l’avenir de la star portugaise, dont l’avenir pourrait faire énormément parler lors des prochains mois. Le dernier rendez-vous avec l’AC Milan n’aurait en rien fait avancer sa prolongation et la peut règnerait en Italie, où l’on semble penser que la Coupe du monde pourrait faire bouger énormément de choses autour de Rafael Leão.

Jorge Mendes, le nouveau pilote du dossier

Ça tombe bien, un homme proche du PSG gère depuis peu la carrière de l’attaquant de 23 ans : Jorge Mendes. La Gazzetta explique que depuis son arrivée dans ce dossier, les cartes auraient été redistribuées et une possible prolongation se serait éloignée. Rafael Leão ne serait pas contre le fait de continuer à Milan, mais Mendes estime que les Rossoneri peuvent offrir plus que les 6,5M€ jusque-là proposés.

Chelsea est prêt à miser très gros

Il existe tout de même un gros obstacle pour le PSG et il vient de Premier League. Toujours selon les informations du quotidien italien, les propriétaires de Chelsea souhaitent recruter la star de demain et Rafael Leão serait leur favori. Un premier contact aurait d’ailleurs déjà eu lieu avec l’entourage du joueur ainsi que Jorge Mendes, qui semble avoir l’intention de poser les bases d’un gros transfert à venir.