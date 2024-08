Mercato - PSG : Cette star qui risque de faire trembler Paris !

Thomas Bourseau

Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain et aucun remplaçant de Kylian Mbappé n’est à signaler depuis son départ au Real Madrid. Et pourtant, ce ne sont pas les options qui manquent dont la piste menant à Victor Osimhen. Néanmoins, le PSG serait divisé concernant le cas Osimhen selon Daniel Riolo.

Ces dernières semaines, les pistes offensives se multiplient sur le mercato du PSG, toujours sans remplaçant de Kylian Mbappé après deux journées de championnat. L’option Jadon Sancho a été évoquée dans la presse, mais The Athletic a récemment affirmé que le Paris Saint-Germain n’était pas intéressé par le profil de l’attaquant latéral de Manchester United.

Lookman ne viendra pas au PSG

Pour ce qui est d’Ademola Lookman, la donne a été bien différente. L’ailier de l’Atalanta âgé de 26 ans plairait particulièrement au comité directeur du Paris Saint-Germain qui se serait mis d’accord sur le plan contractuel et salarial avec le joueur nigérian, en vain. L’Atalanta refuserait de vendre son héros de la finale de la Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen auteur d’un triplé (3-0). Et Daniel Riolo l’a bien confirmé sur les ondes de RMC vendredi soir. « Le mercato ? Depuis deux semaines j’entends des choses. Lookman, j’ai très vite dit qu’il ne viendrait pas, il ne va pas venir ».

L’autre dossier qui perdure au PSG pour la succession de Kylian Mbappé n’est autre que Victor Osimhen. Un joueur pour lequel aucune discussion n’a lieu à Paris comme le10sport.com vous le dévoilait le 21 juillet dernier en exclusivité.

«Osimhen ne serait pas le choix de Luis Campos, ni celui de Luis Enrique»

D’après Daniel Riolo, ni le conseiller football Luis Campos ni l’entraîneur Luis Enrique ne voudrait de Victor Osimhen. Et si jamais le président Nasser Al-Khelaïfi décidait comme pour Randal Kolo Muani de tout de même recruter l’attaquant du Napoli, cela ne passerait pas du tout en coulisses. « Honnêtement, si Osimhen vient d’ici le 30 août, ça voudra dire qu’il y a des gens très importants dans ce club qui doivent prendre des décisions et qui ne les prennent pas. Ça veut dire que ce club ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Osimhen ne serait pas le choix de Luis Campos, ni celui de Luis Enrique et peut-être encore moins celui de Luis Enrique d’ailleurs. Osimhen ? Il y a peu de gens qui le veulent à Paris ». a assuré l’éditorialiste de RMC pour l’After Foot vendredi soir.