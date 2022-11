Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie retentissante sur le transfert de Leo Messi

Publié le 8 novembre 2022 à 12h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi pourrait claquer la porte du PSG et rejoindre un nouveau club librement et gratuitement. Conscient de la situation, l'Inter Miami serait à l'affût pour recruter la Pulga. Toutefois, à en croire Phil Neville - le coach de la franchise de David Beckham - la signature de Leo Messi ne serait qu'une rumeur.

Arrivé à l'été 2021 en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu au PSG. En fin de contrat le 30 juin, le vétéran argentin de 35 ans va quitter Paris lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée à l'Inter Miami.

«Ce ne sont que des spéculations»

Totalement séduit par Lionel Messi, l'Inter Miami aimerait profiter de sa situation contractuelle pour boucler son transfert pour 0€. Une indiscrétion balayée par Phil Neville, le coach de la franchise de David Beckham.

«C'est l'un des meilleurs joueurs du monde»