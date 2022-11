Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour le transfert d'Adrien Rabiot

Publié le 8 novembre 2022 à 09h45

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot pourrait faire son retour librement et gratuitement au PSG. Toutefois, les Bianconeri ne compteraient pas laisser filer leur milieu de terrain français aussi facilement. Alors qu'Adrien Rabiot est devenu intouchable à Turin, la Vieille Dame compteraient faire le nécessaire pour le prolonger.

Lors de l'été 2019, Adrien Rabiot a quitté le PSG pour rejoindre la Juventus librement et gratuitement. Trois ans plus tard, l'international français pourrait plier bagages et faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

Mercato - PSG : Un transfert déjà programmé pour janvier ? https://t.co/dE9kKrALHd pic.twitter.com/NK28PUgnBL — le10sport (@le10sport) November 8, 2022

La Juventus a changé d'avis pour Adrien Rabiot

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot partira librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et cela pourrait profiter au PSG, puisque le nom du milieu de terrain de 27 ans est lié au club français ces dernières semaines. Toutefois, la Vieille Dame ne voudrait en aucun cas voir ce scénario se produire.

La Juventus va tenter de prolonger Adrien Rabiot