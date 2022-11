Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d'Adrien Rabiot sur son transfert

Publié le 8 novembre 2022 à 07h15

La rédaction

Parti du PSG en 2019, Adrien Rabiot est devenu un homme fort de la Juventus. Alors qu’il lui reste plus qu’un an de contrat avec la Vieille Dame, l’international français est revenu sur son départ du club parisien. Un transfert qu'il ne regrette aucunement. Pourtant, certaines rumeurs évoquent un possible retour à Paris l'été prochain.

En juillet 2019, Adrien Rabiot quittait le PSG pour rejoindre la Juventus après sept saisons passées avec son club formateur. Désormais indiscutable sous le maillot Bianconerri , l’international Français est actuellement en fin de contrat.

La Juventus veut le prolonger

Il y a quelques jours, La Gazzetta dello Sport annonçait que la Juventus souhaiterait prolonger le contrat d’Adrien Rabiot le plus rapidement possible. En effet, la Vieille Dame ne souhaiterait pas laisser filer librement son milieu de terrain et pourrait donc lui proposer une année supplémentaire. Mais certaines rumeurs évoquent un possible retour au PSG.

« Changé d'environnement, ça m'a aidé à grandir »