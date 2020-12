Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie qui en dit long sur l'avenir de Lionel Messi...

Publié le 10 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Arsène Wenger s’est exprimé sur une éventuelle arrivée de Messi au PSG. Décryptage.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse qu’il sera difficile pour Messi d’avoir un marché l’été prochain, compte tenu de son coût et de son âge, s’il maintient les mêmes exigences salariales. De même, une prolongation à Barcelone apparaît impossible, tant elle déstabilise le club financièrement.

L’équilibre financier