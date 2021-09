Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie forte sur un choix à 1M€ de Lionel Messi !

Publié le 19 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Lionel Messi toucherait une partie de son salaire en cryptomonnaie, un spécialiste explique les raisons de ce choix.

Afin de pouvoir payer Lionel Messi et l'attirer en provenance du FC Barcelone, le PSG a innové. En effet, par le biais d'un communiqué, le club de la capitale expliquait payer une partie du salaire de La Pulga en cryptomonnaie : « Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux ‘$PSG Fan Tokens’ (...) Cette initiative positionne un peu plus le Paris Saint-Germain comme l’une des marques de sport les plus innovantes et avant-garde au monde ». Une nouveauté que Stanislas Barthelemi, consultant en crypto et blockchain du cabinet de conseil KPMG, tente d'expliquer.

Messi se lance dans la cryptomonnaie